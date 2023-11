A Ravenna la Borsa del Turismo Associativo e Cooperativo

BOLOGNA - Si terrà a Ravenna domani e venerdì 24, a Palazzo Rasponi dalle Teste, l'edizione annuale della Bitac, la Borsa del Turismo Associativo e Cooperativo, promossa e organizzata da Alleanza delle Cooperative Turismo e Beni Culturali, Confcooperative Cultura Turismo Sport, Culturmedia Legacoop, Agci Culturalia, con il supporto di Comune di Ravenna e Ravenna Tourism e in collaborazione con Aitr-Associazione Italiana Turismo Responsabile.

La due giorni ravennate sarà dedicata ad approfondimenti, seminari, tavoli di co-progettazione su temi come borghi, aree interne, enoturismo, innovazione, turismo responsabile, turismo delle radici. Ad aprire il salone la tavola rotonda intitolata "Il Pnrr per lo sviluppo turistico: nuovi sistemi di relazione tra pubblico e privato per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico".

Tra i diversi appuntamenti di rilievo, il Premio Bitac 2023 con cinque finalisti selezionati da un'apposita giuria, che potranno presentare al pubblico della Borsa il proprio progetto innovativo nell'ambito turistico.