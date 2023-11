Unicef, 'a Gaza incombe una tragedia sanitaria'

GINEVRA - Nella Striscia di Gaza si profila una vera e propria "tragedia" sanitaria, a causa della mancanza di carburante e acqua: lo ha dichiarato oggi l'Unicef.

"Se non ci sarà abbastanza carburante, assisteremo al collasso dei servizi igienico-sanitari", ha detto il portavoce del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, James Elder, nel corso di una conferenza stampa a Ginevra, descrivendo la situazione come una vera "tragedia" o una "tempesta perfetta" causata dallo scoppio di malattie.