(ANSAmed) - LAMPEDUSA, 21 NOV - Le ricerche dei dispersi del naufragio di ieri sera davanti a Lampedusa, effettuate durante la notte, finora non hanno dato alcun esito. Non ci sono tracce degli otto migranti, fra cui due bambini, che a dire dei superstiti sarebbero dispersi nelle acque antistanti a Capo Ponente. I due velivoli della guardia di finanza e della guardia costiera, utilizzati durante la notte, sono rientrati adesso alla base, in mare ci sono invece ancora due motovedette: la Cp 327 della Capitaneria e la V836 delle Fiamme gialle. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed