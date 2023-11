Migranti: Oim, 660 persone riportate in Libia in una settimana

ROMA - Oltre 660 migranti illegali sono stati intercettati al largo delle coste libiche la scorsa settimana, riferisce l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Dal 12 al 18 novembre 662 persone sono state salvate in mare e riportate in Libia, spiega l'agenzia Onu in un comunicato diffuso ieri sera.

L'Oim afferma che in tutto sono 14.894 i migranti intercettati al largo delle coste libiche dall'inizio dell'anno, mentre 940 sono morti e 1.248 sono scomparsi sulla rotta del Mediterraneo.