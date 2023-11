Media Beirut, '5 membri di Hamas uccisi in Libano'

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 NOV - Cinque palestinesi, indicati come membri di Hamas, sono stati uccisi nel sud del Libano in un raid aereo israeliano. Lo riferiscono media locali concordanti, affermando che i cinque si trovavano a bordo di un'auto colpita da un drone nei pressi di Tiro. Altri media affermano che solo uno dei cinque era membro di Hamas. L'auto è stata colpita in pieno e i corpi sono carbonizzati, come è possibile vedere da video che circolano sui social media e provenienti dal luogo dell'attacco.



Intanto l'esercito israeliano ha fatto sapere che l'aviazione israeliana ha identificato e colpito oggi "tre cellule terroristiche armate" vicino alla zona di confine con il Libano.



Inoltre la aviazione ha colpito "diversi obiettivi terroristici degli Hezbollah, incluse infrastrutture militari e strutture predisposte per dirigere attività terroristiche", ha riferito il portavoce militare. Nel frattempo, secondo il portavoce, colpi di mortaio sono stati sparati dal Libano contro una postazione militare israeliana nel nord di Israele e l'artiglieria ha risposto al fuoco. (ANSAmed).





