(ANSAmed) - MADRID, 17 NOV - Oltre 400 persone hanno tentato di entrare irregolarmente in massa dal Marocco in Spagna presso la frontiera dell'enclave iberica di Ceuta: lo riporta l'agenzia di stampa Efe, aggiungendo che le forze dell'ordine marocchine hanno impedito ai migranti di superare la barriera situata sul confine. Un ampio numero di agenti della Guardia Civil è stato schierato sul lato spagnolo della frontiera, pronto a intervenire in caso di nuovi tentativi di ingressi irregolari.



Quello odierno è il terzo tentativo di questo tipo avvenuto nelle ultime tre settimane, e il più ingente per numero di persone coinvolte, secondo fonti spagnole consultate da Efe.



(ANSAmed).





