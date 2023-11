Mezzaluna egiziana, 'israeliani impediscono arrivo aiuti a Gaza'

IL CAIRO - Secondo un responsabile della Mezzaluna Rossa egiziana, la parte israeliana avrebbe ostacolato l'ingresso di aiuti egiziani, arabi e internazionali nella Striscia di Gaza attraverso il terminal di Rafah, comprese le cisterne di carburante che avevano attraversato il versante egiziano del valico. La fonte, ha riferito che c'erano almeno 420 camion in coda a Rafah e Al-Arish, ma che la parte israeliana non li lasciava passare. "Ieri ne sono passati solo 30 su 66, gli altri si sono aggiunti a quelli già in attesa da giorni". Camion bloccati anche ad Awja, nel Sinai centrale.



"Finora nessuna autocisterna è entrata nella Striscia di Gaza a causa dell'interruzione totale delle comunicazioni con la parte palestinese", ha detto un'altra fonte sul posto. "Si prevede che un certo numero di autocisterne, già presenti all'interno del perimetro del valico di Rafah, entreranno nella Striscia di Gaza oggi, ma ciò non è ancora avvenuto", ha aggiunto.



Il carburante - quasi 150 mila litri di gasolio forniti da organizzazioni affiliate alle Nazioni Unite e alla Mezzaluna Rossa egiziana e destinati agli ospedali della Striscia -, dovrebbe essere consegnato all'Unrwa, che penserebbe poi a smistarlo.

Intanto il gabinetto di guerra israeliano ha accolto la richiesta statunitense di autorizzare l'ingresso quotidiano nel sud della Striscia di Gaza di due autocisterne di diesel destinato alle necessità dell'Onu, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla rete idrica e alle fognature. Lo ha detto una fonte politica israeliana, citata dai media. Le autocisterne passeranno dal valico di Rafah. L'intento, ha aggiunto la fonte, è di impedire che nel sud della Striscia di Gaza si diffondano epidemie. Quel carburante, secondo la fonte, non potrà essere utilizzato da Hamas.