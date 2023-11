In Egitto aiuti per Gaza, cibo, sanitari e tende, anche in aereo

ROMA - Sono finora 135 i voli con aiuti per Gaza giunti in Egitto dal 12 ottobre all'aeroporto internazionale Al-Arish, l'ultimo dei quali oggi: un aereo proveniente dall'Arabia Saudita che trasportava aiuti e 3 ambulanze, l'ottavo aereo saudita.



Un responsabile della Mezzaluna rossa ha riferito telefonicamente all'ANSA che gli aerei trasportavano circa 3.400 tonnellate di aiuti vari, immagazzinati in 7 magazzini sicuri nella città di Al-Arish e trasportati nella Striscia di Gaza in coordinamento tra la Mezzaluna Rossa egiziana e la Mezzaluna Rossa palestinese, con 21 ambulanze. Gli aiuti giunti in aereo sono stati forniti da 31 Paesi arabi e non, e da 13 organizzazioni regionali e internazionali. Si tratta di aiuti umanitari, medicinali, forniture e dispositivi medici, generi alimentari, tende e ambulanze attrezzate.



Gli ultimi, oltre all'aereo saudita, sono un volo arrivato dalla Giordania (con 37 tonnellate di medicinali), un aereo dal Kuwait (con 32,5 tonnellate di medicinali, cibo e 4 ambulanze), uno dalla Russia (con 20,9 tonnellate di medicinali, cibo e generatori diesel) e un aereo del Programma alimentare mondiale (Pam) che trasportava 52,5 tonnellate di medicinali e biscotti ad alto contenuto energetico per i bambini di Gaza.