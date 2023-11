(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 NOV - E' salito a sette, secondo l'esercito israeliano, il numero complessivo dei palestinesi rimasti uccisi oggi in Cisgiordania in scontri con le forze armate. Secondo un portavoce militare, cinque di questi sono stati colpiti a morte nel corso di un'operazione prolungata condotta a Jenin, e altri due in uno scontro a fuoco a un posto di blocco a Hebron.



Da parte sua l'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce tuttavia di tre palestinesi uccisi oggi a Jenin. I funerali si sono svolti nella tarda mattinata. Due erano avvolti nelle bandiere nere della Jihad islamica e il terzo in una bandiera verde di Hamas. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed