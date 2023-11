L'esercito israeliano ancora all'opera nell'ospedale Al-Shifa

ROMA - I soldati israeliani stanno ancora operando nel complesso dell'ospedale al-Shifa con operazioni "focalizzate" nei vari edifici e in ogni piano. Nel nosocomio ci sono ancora pazienti e personale ma l'esercito ha fatto sapere che sta operando "con discrezione, pazienza e completezza". "La consapevolezza - riferiscono - è che ci sono molte più infrastrutture terroristiche nell'area del complesso che sono ben nascoste". Finora sono state trovate "armi e materiale di intelligence, comprese informazioni relative agli attacchi di Hamas del 7 ottobre". E computer con immagini e video degli ostaggi.



Il ministero della Sanità dell'amministrazione di Hamas nella Striscia di Gaza afferma che l'esercito israeliano ha dispiegato i bulldozer presso l'ospedale Al-Shifa, sospettato di essere utilizzato come sito militare dal movimento islamista palestinese. "I bulldozer israeliani hanno distrutto parti dell'ingresso meridionale dell'ospedale", ha annunciato il ministero in una breve dichiarazione in arabo.



Secondo il ministero di Hamas, Israele ha "distrutto" alcuni dipartimenti medici. Le forze israeliane che sono entrate nell'ospedale di Al-Shifa hanno "distrutto il servizio di radiologia e bombardato i reparti di ustioni e dialisi", ha detto il portavoce del ministero della Sanità di Gaza Ashraf Al-Qudra.



Il ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) sostiene che 26 ospedali a Gaza sono stati chiusi e altri nove sono solo parzialmente operativi. Lo riporta Haaretz. Il ministero lancia l'allarme su Al-Shifa: "nell'ospedale non c'è né acqua né cibo né per i pazienti né per il personale".



Secondo il ministero, il numero dei palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza fino a ieri è stato di 11.470, di cui 4.407 bambini. Il numero dei feriti è stimato a 29mila.