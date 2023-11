Emirati, costruiremo tre impianti di desalinizzazione a Gaza

ROMA - Gli Emirati Arabi hanno annunciato la costruzione di tre impianti di desalinizzazione a Gaza nell'ambito dell'operazione umanitaria 'Gallant Knight 3'. Lo rende noto il quotidiano emiratino The National.



Ognuno di essi avrà una capacità di produzione pari a 760.000 litri al giorno, che fornirà acqua potabile a 300.000 persone quando tutti e tre saranno operativi.



Il comando delle operazioni congiunte presso il ministero della Difesa ha affermato che gli impianti saranno costruiti a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Il 5 novembre, il presidente emiratino Mohammed bin Zayed Al Nahyan ha annunciato un'operazione umanitaria per sostenere i civili palestinesi.



Nell'ambito del progetto 'Gallant Knight 3', il comando delle operazioni congiunte si sta coordinando con la Mezzaluna Rossa degli Emirati, la Fondazione Khalifa bin Zayed Al Nahyan e la Fondazione umanitaria Zayed bin Sultan per fornire supporto a Gaza. Al momento, gli Emirati sono in procinto di allestire un ospedale da campo nella Striscia di Gaza. Inoltre, 1.000 bambini palestinesi saranno trasferiti negli ospedali degli Emirati per ricevere cure mediche.