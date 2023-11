(ANSAmed) - ROMA, 16 NOV - Il direttore dell'ospedale Al Shifa Muhammad Abu Salmiya, in un'intervista a Al Jazeera, ha definito "catastrofica" la situazione dentro la struttura, affermando che dei 650 pazienti, di cui 36 bambini prematuri, uno in dialisi è morto. "L'esercito israeliano - ha affermato - ha portato via tutti i cadaveri e ha perquisito tutti gli edifici. C'erano soldati israeliani al pronto soccorso e hanno portato via tutti i cadaveri che giacevano davanti al pronto soccorso. Non abbiamo idea di dove li abbiano portati. Le forze israeliane sono concentrate in radiologia, nel reparto nascite, nel reparto ustioni e all'ingresso principale del pronto soccorso".



Oltre ai malati, il direttore sostiene che ci sono più di 500 medici e di 5.000 rifugiati all'interno dell'ospedale.



(ANSAmed).





