Medico Al-Shifa a Al Jazeera, 'sfollati spogliati e ammanettati'

(ANSAmed) - NEW YORK, 15 NOV - Il direttore del pronto soccorso dell'ospedale Al-Shifa, Omar Zaqout, accusa le forze Israele di detenere gli sfollati. Secondo quanto riporta il Washington Post, Zaqout ha raccontato ad Al Jazeera che gli sfollati sono stati spogliati, ammanettati e bendati e portati in una destinazione non precisata. Zaqout ha riferito anche di non aver visto le forniture mediche che l'Idf dice di aver fornito all'ospedale, in particolare le incubatrici e il latte per i bambini.



Il Washington Post non è stato in grado di verificare in modo indipendente le dichiarazioni del medico. (ANSAmed).





