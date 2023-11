Razzi da forze filo-iraniane contro una base Usa in Siria

BEIRUT - Una base militare Usa in Siria è stata presa di mira da razzi sparati da forze filo-iraniane presenti al confine con l'Iraq. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui per la sesta volta da meno di un mese la base di Conoco, nella regione orientale di Dayr az Zor e vicina al giacimento di gas naturale, controllato dagli Stati Uniti, è stata presa di mira da un numero imprecisato di razzi.



Stamani un'altra base militare Usa, quella del campo petrolifero di al Omar, era stata oggetto di un attacco da parte delle stesse forze filo-iraniane dispiegate tra Siria e Iraq.