Allarme per gli ospedali a Gaza, 'Al Shifa non funziona più'

ROMA - Allarme per la situazione degli ospedali di Gaza. "L'Oms è riuscita a mettersi in contatto con gli operatori sanitari dell'ospedale Al-Shifa di Gaza. La situazione è terribile e pericolosa. Sono trascorsi 3 giorni senza elettricità, senza acqua e con una connessione Internet pessima, il che ha gravemente compromesso la nostra capacità di fornire cure essenziali. Le continue sparatorie e bombardamenti nella zona hanno esacerbato la situazione già critica. Tragicamente, il numero di pazienti deceduti è aumentato in modo significativo. Purtroppo l'ospedale non funziona più come ospedale". Lo scrive su X il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Il mondo non può restare in silenzio mentre gli ospedali, che dovrebbero essere rifugi sicuri, si trasformano in scenari di morte, devastazione e disperazione. Cessate il fuoco. ORA", aggiunge Ghebreyesus.



L'Onu riferisce anche della morte di almeno tre infermieri nell'ospedale Al-Shifa, secondo un bollettino delle Nazioni Unite ripreso dalla Bbc. Secondo l'Onu inoltre, infrastrutture vitali dell'ospedale, come la macchina per produrre ossigeno, i serbatori d'acqua e un pozzo, l'unità cardiovascolare e il reparto maternità, sono state danneggiate.



Le sale operatorie dell'ospedale Al-Shifa "sono completamente fuori uso e quando i feriti vengono da noi non possiamo dare loro nient'altro che interventi di pronto soccorso": a parlare, citato da Al-Araby Tv e dalla Cnn, è il direttore sanitario della struttura medica palestinese, vicino al quale si sta combattendo, dott. Mohammad Abu Salmiya. "Chiunque ha bisogno di interventi chirurgici muore e non possiamo fare nulla per loro", aggiunge il dirigente. A proposito dei neonati prematuri estratti dalle incubatrici dopo l'esaurimento dell'ossigeno, Abu Salmiya ha detto che "vengono avvolti in fogli di alluminio e mettiamo loro vicino acqua calda per mantenerli al caldo".



Secondo il ministero della Sanità di Hamas, nell'ospedale sono finora morti "27 pazienti adulti" che erano ricoverati in terapia intensiva e "7 neonati prematuri" tenuti nelle incubatrici.



Anche tutti gli ospedali nel nord della Striscia di Gaza sono fuori servizio: lo afferma il viceministro della Sanità di Hamas, Youssef Abu Rish.



Mentre prosegue l'operazione di terra a Gaza Israele ha annunciato una pausa umanitaria di quattro ore nell'agglomerato urbano di Rafah, nel sud della Striscia. La 'sospensione tattica' delle attivita' militari in quell'area e' in vigore nelle ore 10-14 locali. A quanto risulta e' la prima volta che Israele osserva una pausa umanitaria nel settore a sud del Wadi Gaza. Intanto, secondo la radio pubblica israeliana Kan, il valico di Rafah di transito verso l'Egitto e' stato aperto per consentire l'uscita di circa 500 persone in possesso di una doppia nazionalita'. Oggi e' previsto l'ingresso di 85 camion di aiuti umanitari.