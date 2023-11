Onu: '50 mila fuggiti dal nord al sud della Striscia di Gaza'

E' di oltre 50.000 il numero delle persone fuggite dal nord verso il sud della Striscia attraverso il "corridoio" aperto dall'esercito israeliano nel Wadi Gaza, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha).



Centinaia di migliaia di persone sono però ancora nel nord della Striscia e "stanno lottando per assicurarsi la quantità minima di acqua e cibo per sopravvivere", sottolinea l'Ocha.