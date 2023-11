Israele, soldati in quartier generale Hamas vicino a Shifa

TEL AVIV - L'esercito israeliano ha fatto irruzione nel quartier generale di Hamas a Gaza City, vicino l'ospedale Shifa. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui sono stati "uccisi 50 terroristi". L'operazione nel quartiere generale, "cuore delle attività di intelligence e operative di Hamas", è avvenuta con il supporto dell'aviazione e delle forze speciali. In quel quartiere generale - ha proseguito il portavoce - sono stati ideati e preparati gli operativi di Hamas per l'attacco omicida del 7 ottobre".



A compiere l'operazione, avvenuta con intensi combattimenti, sono state le forze di fanteria, corazzate e di genieri della Brigata Givati che hanno neutralizzato anche una larga rete di tunnel. Nel quartier generale - ha spiegato il portavoce militare - sono stati trovati documenti dell'intelligence militare, imbocchi di tunnel, officine per la produzione di missili anti tank e postazioni di lancio anti aerei. Il quartier generale "consiste di parti strategiche di Hamas, incluse quelle dell'intelligence e della difesa aerea così come gli uffici di governo dell'organizzazione terroristica, compreso il ministero dell'Interno, e della stazione di polizia". Inoltre - ha aggiunto - l'intera area contiene "le maggiori strutture di addestramento nella Striscia per la guerra urbana, avamposti militari e varie officine per la produzione di munizioni, tra cui razzi, missili anti tank, droni e esplosivi". "Nella stessa area - ha sottolineato il portavoce - ci sono gli uffici di comando, rete di tunnel e 'war-rooms' da cui Hamas ha diretto i combattimenti e il fuoco".