Israele conquista la roccaforte di Hamas nel nord di Gaza

ROMA - La fanteria israeliana ha preso il controllo della roccaforte di Hamas nel nord della Striscia dopo 10 ore di combattimento. Lo ha detto, citato dai media, l'esercito israeliano, secondo cui forze della Brigata Nahal ora controllano la postazione - conosciuta come Avamposto 17 - nel campo profughi di Jabalya - nel nord dell'enclave palestinese, dopo aver sconfitto operativi di Hamas e della Jihad islamica che erano "sia sul terreno" sia nei tunnel. Decine - ha aggiunto - i miliziani uccisi.



Dal canto suo il ministero degli Interni palestinese gestito da Hamas ha riferito che almeno 19 persone sono state uccise ieri in un attacco aereo israeliano contro una casa vicino a un ospedale nel campo profughi di Jabalya.



L'esercito israeliano ha fatto sapere che è stato ucciso in un attacco aereo Ibrahim Abu-Maghsib, capo dell'unità missili anti-tank della brigata centrale di Gaza. "Nell'ambito dell'assistenza alle forze di terra impegnate nella Striscia, la marina israeliana ha colpito postazioni di lancio di missili anti-tank usate da Hamas per colpire le truppe dentro la Striscia", ha detto il portavoce militare.



Israele aprirà nuovamente oggi la strada Salah-al-Din al traffico da nord a sud per i civili palestinesi tra le 10 e le 16. Lo ha annunciato il portavoce delle forze di difesa. Nei giorni precedenti il corridoio è stato aperto solo per quattro ore. Ieri, ha detto il portavoce Avichay Adraee, circa 50.000 cittadini di Gaza hanno utilizzato il corridoio per dirigersi verso il sud della Striscia. "Non ascoltate quello che dicono i leader di Hamas dai loro alberghi all'estero o dai sotterranei che hanno organizzato per sé e per i loro familiari", avverte Adraee. "Per la vostra sicurezza, spostatevi a sud, oltre Wadi Gaza".