Hamas, il valico di Rafah riaperto per gli stranieri

(ANSAmed) - GAZA, 06 NOV - Il valico di Rafah tra la Striscia di Gaza e l'Egitto è stato riaperto per gli stranieri e per le persone con doppio passaporto che vogliono lasciare la Striscia: lo ha annunciato il governo di Hamas.



Sei ambulanze che trasportavano feriti palestinesi sono arrivate in Egitto oggi attraverso il valico di frontiera di Rafah con la Striscia: lo ha confermato un funzionario alla frontiera. I pazienti sono stati sottoposti a esami medici al confine prima di essere trasferiti negli ospedali, ha detto il funzionario, confermando che il passaggio degli stranieri bloccati a Gaza dovrebbe riprendere oggi. (ANSAmed).





