Migranti: Msf, 'nelle isole greche violenze e respingimenti'

ATENE - "Le persone in cerca di sicurezza in Europa subiscono nelle isole greche del Mar Egeo aggressioni, trattamenti degradanti e violenze fisiche - compreso l'essere percossi, ammanettati e denudati -, vengono confiscati i loro beni e sono rispedite con la forza in mare". Lo denuncia Medici senza frontiere in un rapporto pubblicato oggi, basato sulle informazioni raccolte nel periodo compreso tra agosto 2021 e luglio 2023 dalle équipe mediche della ong nelle isole greche di Lesbo e Samos. Nel rapporto si specifica che negli ultimi due anni Msf ha fornito in queste due isole assistenza medica a 7.904 persone, di cui 1.520 bambini, poco dopo il loro arrivo.



"Esortiamo il governo greco e i leader europei a prendere misure immediate per garantire che le persone che cercano protezione in Grecia siano trattate con umanità e dignità", ha dichiarato il presidente internazionale di Msf, Christos Christou. Il presidente ha inoltre chiesto "la fine del clima di impunità per coloro che perpetrano violenza contro le persone in cerca di protezione", e "la fine definitiva dei respingimenti illegali alle frontiere, l'istituzione di un sistema di monitoraggio indipendente sulle isole dell'Egeo e il potenziamento delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare". (ANSAmed).