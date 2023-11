Apre anche oggi il valico di Rafah, escono gli stranieri

ROMA - Il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto è aperto anche oggi. Lo hanno riferito fonti locali all'ANSA aggiungendo che l'apertura serve a favorire l'ulteriore uscita degli stranieri, di quelli con doppia nazionalità e dei feriti, cominciata ieri.



Cento persone sono già uscite oggi da Gaza attraverso il valico di Rafah, ha detto Wael Abou Mohssen, portavoce della parte palestinese del terminal, secondo cui in tutto oltre 400 persone con doppia nazionalità lasceranno la Striscia nella giornata di oggi. Due pullman che trasportavano un totale di "100 viaggiatori di nazionalità straniera", ha detto, hanno attraversato il valico di frontiera verso l'Egitto questa mattina, su un totale di 400 persone che si sono registrate per partire e 60 feriti di guerra.



L'Egitto ha fatto sapere che aiuterà a evacuare "circa 7.000" stranieri e persone con doppia nazionalità da Gaza. Nel corso di un incontro con diplomatici stranieri, il viceministro degli Esteri egiziano, Ismail Khairat, ha detto che il Paese si sta preparando "a facilitare l'accoglienza e l'evacuazione dei cittadini stranieri da Gaza attraverso il valico di Rafah". Secondo il viceministro, ci "sono circa 7.000" persone di "oltre 60" nazionalità che attendono di lasciare Gaza.



Intanto Israele annuncia che sta continuando "a colpire terroristi e distruggere infrastrutture del terrore" nella Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui nella notte "i soldati si sono scontrati con numerose cellule terroristiche nel nord della Striscia di Gaza uccidendo decine di terroristi". I soldati hanno affrontato le milizie di Hamas con "l'assistenza del fuoco dell'artiglieria e dei tank guidando al tempo stesso un attacco aereo con un elicottero e un missile lanciato da una nave".



E' salito a 242 il numero degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas e alle altre fazioni palestinesi. Lo ha fatto sapere il portavoce militare israeliano Daniel Hagari.