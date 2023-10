'Le truppe di Israele entrate nella Striscia da nord-ovest'

ROMA - Le forze israeliane sono entrate nella zona nord-occidentale di Gaza ed erano presenti ad al Karama, un quartiere a nord di Gaza City, e su Salah al-Din Street, l'autostrada principale della Striscia. Lo ha dichiarato il ministero degli Interni di Gaza, citato dal New York Times.



Il ministero ha aggiunto che le forze stavano cercando di raggiungere Al-Rasheed Street, un'autostrada costiera, "mentre cercano di separare il nord della Striscia di Gaza dal suo sud".



Le Brigate Ezzedin al-Qassam hanno confermato che l'esercito israeliano sta avanzando verso Gaza City lungo due linee, ma viene ostacolato dall'ala militare di Hamas "che è impegnata in duri scontri". Nel settore centrale, superata la Salah-al-Din Street, l'esercito punta verso l'ospedale turco per raggiungere in perpendicolare Al-Rasheed Street. Si trova, secondo queste fonti, a sud di Gaza City. La seconda linea è partita dal nord della Striscia. I militari hanno attraversato Beit Lahya e il rione Karameh e sono vicini alla via Nasser, non lontano dall'ospedale Shifa.



Intanto continuano i lanci di razzi da Gaza verso Israele: le sirene di allarme stanno risuonando nel centro del Paese e nella zona grande di Tel Aviv. Lo ha detto l'esercito. In aria si è sentito l'eco delle esplosioni dovute all'intercettazione da parte dell'Iron Dome.