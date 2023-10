(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 OTT - Nella piazza Safra di Gerusalemme un'installazione con 230 letti vuoti simboleggia e ricorda gli ostaggi tenuti da Hamas e Jihad islamica a Gaza.



Letti, comodini, culle ricoperte di puzzle, pigiamini, libricini illustrati e tanti letti gemelli. L'installazione, chiamata 'Empty Beds' (letti vuoti) è stata realizzata da Bring Them Home Now, un'organizzazione di volontariato che sostiene le famiglie degli ostaggi e dei dispersi, con l'aiuto degli studenti d'arte della Bezalel Academy of Arts and Design. (ANSAmed).





