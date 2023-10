Nuovo accordo tra ANSA e l'agenzia somala di informazione Sonna

(ANSAmed) - ROMA, 30 OTT - L'agenzia somala SONNA e ANSA hanno firmato oggi un accordo di collaborazione che prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative. Gli abbonati delle due agenzie potranno disporre quindi di una più ampia offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.



Alla cerimonia di firma presso la sede centrale dell'ANSA, accolti dall'amministratore delegato dell'agenzia Stefano De Alessandri, sono intervenuti il ministro dell'Informazione, Cultura e Turismo della Somalia Daud Aweis, il direttore generale della Sonna, Ismail Mukhtar Omar, l'inviato speciale per l'Italia del presidente della Somalia, Ali Abukar Hayo, l'incaricata d'affari dell'ambasciata di Somalia a Roma Ulumo Abdirahman Moalin e - in collegamento video da Mogadiscio - l'ambasciatore d'Italia a Mogadiscio Alberto Vecchi.



"La firma di questo accordo - ha detto l'ambasciatore Vecchi - è un ulteriore importante passo per rafforzare quei legami tra Italia e Somalia che discendono da una storia comune unica nel suo genere. Informazione e comunicazione sono cruciali per ravvivare la consapevolezza di quanto i nostri due Paesi siano vicini e ringrazio ANSA e Sonna per l'intesa di oggi e per la collaborazione che sta rinascendo in questo settore fondamentale".



"Questo accordo porta ancora più vicini i nostri Paesi - ha osservato il ministro Aweis - ed è un accordo storico, di grande importanza per la Somalia, perché aumenta la capacità della Sonna di informare i somali in patria e nel mondo. Inoltre rafforza il legame Italia-Somalia, già forte nei settori della sicurezza, della cultura e degli aiuti umanitari. Rafforza l'amicizia e il rispetto reciproco, qualcosa che va oltre i media: il libero flusso di informazione accurata e imparziale è essenziale per l'intera società. Questo accordo avrà un impatto a lungo termine per le nostre due nazioni".



L'amministratore delegato De Alessandri ha ricordato come "dal 2022, l'ANSA ha rinnovato accordi con circa 70 agenzie di informazione internazionali. La cooperazione tra agenzie di stampa sta crescendo a livello globale, in un momento in cui la disinformazione si diffonde sui social media. Questo accordo, che avvicina ancora di più Italia e Somalia, consentendo un maggiore scambio di notizie tra i due Paesi, è solo il primo passo in una più ampia cooperazione, che mira anche al sostegno nella comunicazione a società e istituzioni delle due nazioni".



(ANSAmed).





Ottieni il codice embed