Israele va avanti, le sue truppe vicino a Gaza City

ROMA - Israele continua ad aumentare le operazioni all'interno della Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui durante la notte "sono stati uccisi dozzine di terroristi che si erano barricati in edifici e tunnel tentando di attaccare i soldati". In uno scontro - ha aggiunto - un velivolo, indirizzato dalle truppe di terra ha colpito un luogo di addestramento all'interno di un palazzo con oltre 20 terroristi di Hamas". Negli ultimo giorni sono stati oltre 600 gli obiettivi colpiti.



Le truppe israeliane stanno avanzando verso Gaza City e sono in vista della citta'. Lo riportano fonti locali secondo cui le truppe stanno colpendo Sallah-a-din, l'arteria principale che attraversa l'intera Striscia di Gaza. Secondo testimoni sul posto militari israeliani sarebbero entrati nella parte orientale del rione Sajaya. "Abbiamo esteso la nostra attività all'interno della Striscia, aumentando le forze coinvolte", ha confermato il portavoce dell'esercito Daniel Hagari.



Intanto dopo qualche ora di pausa è ripreso il lancio di razzi da Gaza verso le comunità israeliane a ridosso della Striscia, in particolare la cittadina di Netivot. Lo ha fatto sapere l'esercito.



La polizia israeliana ha annunciato di aver identificato i corpi di 1.135 israeliani uccisi dall'inizio dell'attacco di Hamas lo scorso 7 ottobre. Secondo la stessa fonte - citata dai media - del totale, 823 sono civili e 312 soldati. Fra le vittime Shani Louk, la 22enne tedesca-israeliana rapita al rave e riconosciuta in un video in cui i terroristi la trasportavano inerme. "Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita", ha detto a Rtl la madre di Shani, secondo quanto riporta Bild, che cita anche una conferma della sorella della giovane. Nelle scorse settimane era emerso che Shani fosse ancora viva ma "gravemente ferita" in un ospedale di Gaza.