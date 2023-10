Cisgiordania, 5 palestinesi uccisi in scontri con l'esercito

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 OTT - Cinque palestinesi sono morti oggi in scontri con l'esercito israeliano in Cisgiordania.



Quattro hanno perso la vita in scontri armati con i soldati nel campo profughi di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo ha fatto sapere, citato dalla Wafa, il ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) secondo cui i feriti sono 9.



Un quinto palestinese è stato ucciso in scontri a fuoco con l'esercito israeliano a Yatta, vicino Hebron. Lo hanno fatto sapere, citate dalla Wafa, fonti mediche locali che hanno identificato l'uomo in Mahmoud Abu Sabha (23 anni). (ANSAmed).





Ottieni il codice embed