Attacco a Gerusalemme, ferito poliziotto israeliano

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 OTT - Un agente di polizia israeliano è stato ferito in modo grave in un accoltellamento a Gerusalemme, vicino alla stazione di ferrovia leggera di Shivtey Israel. L'aggressore - hanno fatto sapere la polizia e le forze di pronto intervento - è stato ucciso sul posto.



Secondo una prima ricostruzione, l'attacco e' avvenuto nelle vicinanze del rione arabo di Sheikh Jarrah (Gerusalemme est).



L'assalitore ha aggredito un agente della Guardia di frontiera, ferendolo in modo grave, e si e' dato la fuga. Secondo la televisione pubblica Kan e' stato inseguito dalla polizia per centinaia di metri finche' e' stato ''neutralizzato'' dai colpi degli agenti. La sua morte e' stata confermata sul posto.



L'identita' dell'assalitore non e' ancora nota. La polizia di Gerusalemme resta in massima allerta, secondo ufficiali sul posto. (ANSAmed).





