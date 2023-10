Israele, minaccia aerea dal mar Rosso, nuovi raid su Gaza

ROMA - Nelle ultime ore Israele ha identificato una minaccia aerea proveniente dal mar Rosso, era ''un aereo senza pilota'' che e' caduto a Taba, in Egitto vicino al confine, dove ha ferito 5 persone. Lo ha affermato la radio militare secondo cui non e' chiaro se sia giunto dallo Yemen o se sia stato lanciato da una nave dalle acque del mar Rosso.



''Velivoli dell'aviazione militare israeliana hanno cercato di intercettarlo, ma non ci sono riusciti'', ha precisato. ''In ogni caso - ha aggiunto - e' chiaro che c'e' un coinvolgimento dell'Iran''. L'emittente ha ricordato in questo contesto che a maggio il ministro della Difesa Yoav Gallant ha rivelato che i Pasdaran (i Guardiani della rivoluzione) hanno trasformato alcune navi commerciali in piattaforme di lancio di aerei senza pilota e anche di missili per creare cosi - secondo Israele - ''basi terroristiche galleggianti'' da dislocare secondo le loro esigenze nei mari del Medio Oriente.



Intanto sono proseguiti nella notte i raid aerei israeliani sulla Striscia. Secondo l'esercito sono stati colpiti oltre 250 obiettivi militari di Hamas inclusi tunnel, decine di operativi, centri di comando operativi e siti di lancio di razzi. Nei bombardamenti è rimasto ucciso Madhath Mubashar, comandante del Battaglione occidentale Khan Younis di Hamas.



L'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per i palestinesi, ha "confermato la morte" di 57 membri del suo staff a Gaza. L'agenzia ha precisato che sono stati accolti nei suoi siti in tutta la Striscia circa 629.000 sfollati interni. La cifra è quasi tre volte la capacità dei rifugi, ha osservato l'agenzia nel suo ultimo aggiornamento. "Le attuali condizioni di sovraffollamento continuano a destare preoccupazione e rappresentano un rischio per la salute e la protezione", scrive l'Unrwa sul suo sito.



L'agenzia ha affermato che le sue attuali scorte di carburante sono quasi completamente esaurite, mettendo a repentaglio servizi salvavita come la fornitura di acqua corrente, assistenza sanitaria e panifici.