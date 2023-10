Guerra in Yemen, ucciso un quinto soldato del Bahrein

MANAMA - La morte di un quinto soldato del contingente di stanza in Arabia Saudita è stata annunciata ieri dal regno del Bahrein, impegnato al fianco di Riad nella guerra in Yemen. Il Bahrein è membro di una coalizione militare guidata dal 2015 dall'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita contro i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran. Il soldato del Bahrein, morto a causa delle ferite riportate, è stato colpito durante un attacco al confine tra Arabia Saudita e Yemen, attribuito ai ribelli Houthi ma che non è stato rivendicato da questi ultimi.



Negli ultimi mesi, l'Arabia Saudita, che cerca di uscire dal conflitto, ha portato avanti colloqui di pace con i ribelli, in un contesto di allentamento delle relazioni tra Riyadh e Teheran, le due potenze regionali rivali in Medio Oriente.



Secondo le Nazioni Unite, la guerra nello Yemen ha provocato centinaia di migliaia di morti e milioni di sfollati, e più di tre quarti della popolazione dipende dagli aiuti internazionali che continuano a diminuire.