Dieci esperti della Croce Rossa entrati a Gaza con aiuti

(ANSAmed) - ROMA, 27 OTT - Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha affermato che dieci dei suoi esperti, inclusa una squadra di chirurghi di guerra, sono entrati a Gaza insieme a sei camion di aiuti medici e pastiglie per la purificazione dell'acqua, riporta il Guardian. Le forniture mediche sono sufficienti per curare tra 1.000 e 5.000 persone, mentre le compresse per la purificazione dell'acqua possono trattare 50.000 litri di acqua potabile.



"Questa cruciale assistenza umanitaria è una piccola dose di sollievo, ma non è sufficiente", ha affermato in una nota Fabrizio Carboni, direttore regionale del Cicr. L'équipe chirurgica e le forniture mediche contribuiranno ad alleviare l'estrema pressione su medici e infermieri a Gaza, ha aggiunto.



"Ma è urgentemente necessario un accesso umanitario sicuro e duraturo. Questa catastrofe umanitaria si aggrava di ora in ora".



Nelle ultime ore dieci camion di aiuti umanitari sono entrati a Gaza attraverso il valico di Rafah dall'Egitto. Lo riferiscono i media secondo cui gli aiuti consistono in acqua, cibo e medicine. Fino ad ora, secondo alcune stime, sono entrati complessivamente 84 camion di aiuti di vario genere, ma senza benzina. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed