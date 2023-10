Uccisi due dirigenti di Hamas nei raid israeliani su Gaza

(ANSAmed) - ROMA, 19 OTT - L'esercito israeliano in un attacco sulla Striscia di Gaza ha ucciso Jehad Mohaisen, capo della Sicurezza nazionale di Hamas. Lo hanno confermato all'ANSA fonti locali nella Striscia.



In un attacco a Gaza è stata uccisa anche Jamila al-Shanti, la vedova del coofondatore di Hamas Abdel Aziz al-Rantisi, e prima donna eletta nel 2021 nell'Ufficio politico dell'organizzazione. Lo hanno riferito fonti locali. Al-Rantisi fu ucciso nel 2004 in un attacco israeliano durante la Seconda Intifada.



La scorsa notte inoltre l'aviazione israeliana ha ucciso a Gaza il capo dei 'Comitati di resistenza popolare', Rafat Harb Hussein Abu Hilal. Lo ha riferito il portavoce militare. I 'Comitati di resistenza popolare' sono una delle fazioni armate di Gaza che fiancheggiano Hamas. Nel 2006 i 'Comitati' parteciparono al rapimento del soldato israeliano Gilad Shalit, un ostaggio che fu tenuto a Gaza per cinque anni e che fu rilasciato nel contesto di uno scambio di prigionieri.



In altri attacchi condotti la scorsa notte, ha aggiunto il portavoce israeliano, sono stati uccisi anche ''10 terroristi di 'Nukhba' '', l'unita' di elite di Hamas. (ANSAmed).





