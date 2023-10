Nuovi razzi dal Libano, Israele colpisce oltre confine

TEL AVIV - Sono sei i razzi lanciati dal Libano sul nord di Israele. L'ha fatto sapere l'esercito israeliano che ora sta attaccando oltre confine. Secondo il portavoce cinque dei sei razzi sono caduti in area aperta e uno è stato intercettato. Inoltre, un missile anti tank è stato lanciato contro una postazione dell'esercito israeliano.



In precedenza le sirene che segnalano l'allarme aereo erano scattate in diverse città al confine settentrionale di Israele con il Libano. Ai residenti di Shumra, Even Menachem, Abirim e Pasuta era stato indicato di cercare rifugio immediatamente, secondo quanto riporta il Jerusalem Post.