Migranti: pm Agrigento, aumentato numero trafficanti tunisini

ROMA - "Quest'anno si sono sempre più imposte organizzazioni criminali di trafficanti tunisini rispetto a quelle libiche che continuano a esserci". Lo ha detto il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella intervenendo al convegno della scuola di studi superiori "Agorà Mundi", che promuove il primo corso di laurea triennale per la formazione di mediatori culturali, al museo Griffo. "Abbiamo registrato - ha aggiunto il magistrato - un fenomeno diverso: i tunisini si sono sempre occupati di immigrazione, erano trafficanti che trasportavano, su imbarcazioni che non mettevano a rischio la vita, loro compatrioti. Nell'ultimo anno, abbiamo visto queste partenze con numeri importantissimi dal comprensorio di Sfax, con imbarcazioni che invece erano e sono molto pericolose e sulle quali viaggiavano soprattutto subsahariani o asiatici e non tunisini. Un fenomeno quindi completamente diverso: trafficanti senza scrupolo che mettono a rischio la vita dei migranti per interessi economici".



"Viviamo in una società che è multiculturale già nei fatti da molto tempo - ha osservato Vella - in una realtà come questa servono professionisti che siano capaci di cucire strappi tra culture diverse e che siano capaci di far diventare le differenze culturali, religiose, etniche una ricchezza, portando avanti il dialogo. Credo che il mediatore diventerà una figura sempre più importante, non solo nel contrasto della criminalità o nella gestione dell'emergenza".