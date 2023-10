Oms invia in Libano forniture mediche in caso di guerra

(ANSAmed) - BEIRUT, 16 OTT - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha accelerato la consegna di forniture mediche essenziali al Libano, Paese in default finanziario da 4 anni, affinché le autorità libanesi siano pronte a rispondere a qualsiasi potenziale crisi sanitaria.



Lo riferisce il Centro di informazioni dell'Onu (Unic) a Beirut, secondo cui queste prime due spedizioni sono arrivate nelle ultime ore in Libano dal centro di smistamento logistico dell'Oms a Dubai.



Secondo Unic, questi carichi contengono medicinali e attrezzature mediche sufficienti per circa un migliaio di potenziali feriti.



Il ministero della Sanità libanese sta identificando gli ospedali di riferimento che riceveranno queste forniture mediche. (ANSAmed).





