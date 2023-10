'Decine corpi non identificati sepolti in fossa comune a Gaza'

(ANSAmed) - ROMA, 16 OTT - Decine di corpi non identificati sono stati sepolti in fosse comuni nella città di Gaza: lo ha reso noto il capo dell'ufficio stampa governativo - controllato da Hamas - Salama Marouf, come riporta la Cnn.



"Poiché decine di altri martiri stavano arrivando, bambini, neonati, donne, uomini, anziani, eravamo inclini a compiere il nostro giusto e morale dovere verso quei martiri di seppellirli - ha affermato Marouf -. Abbiamo preparato una fossa comune nella fossa di emergenza per seppellire coloro che non sono stati identificati".



Video pubblicati sui social media e verificati dalla Cnn mostrano decine di corpi avvolti in plastica bianca portati dall'ospedale Shifa di Gaza in un luogo di sepoltura dove sono stati sepolti in file ordinate, scrive l'emittente americana.



