Esercito Israele, chiusa ai civili area al confine con il Libano

(ANSAmed) - ROMA, 13 OTT - Le forze di difesa israeliane hanno vietato ai civili di entrare in un'area vicino a Metulla, una città al confine nord di Israele con il Libano e la Siria.



Lo riporta su X Daniel Hagari, portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf). "Dopo aver valutato la situazione, si è deciso di emettere un'ordinanza di chiusura dell'area militare nell'area vicino all'insediamento di Metulla. L'Idf chiarisce che l'ingresso nell'area è severamente vietato", ha concluso Hagari.



Una serie di mobilitazioni popolari sono previste oggi in varie regioni libanesi per esprimere solidarietà all'offensiva di Hamas contro Israele e per "sostenere i diritti dei palestinesi". Alcune di queste iniziative, che si svolgeranno a metà giornata dopo la preghiera comunitaria islamica del venerdì, sono direttamente organizzate da Hezbollah, il partito armato filo-iraniano alleato di Hamas. Altre mobilitazioni sono state indette da gruppi palestinesi in Libano e da organizzazioni vicine al cosiddetto Asse della resistenza anti-israeliana guidato dall'Iran. Manifestazioni e sit-in si svolgeranno in diversi quartieri di Beirut, nella valle della Bekaa, una delle retrovie del Partito di Dio, a Nabatiye nel sud del Libano a circa 50 km a nord dalla Linea Blu di demarcazione con Israele. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed