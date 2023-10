Migranti: alle Canarie 4.500 arrivi in 9 giorni, record dal 2006

MADRID - Nei primi giorni di ottobre sono sbarcati alle Canarie almeno 4.531 migranti, con un ritmo di arrivi senza precedenti dal 2006: è quanto mette in luce l'agenzia di stampa Efe citando dati ufficiali delle autorità spagnole. Come emerge da queste statistiche, la media di arrivi giornalieri è di circa 500, numeri ben superiori anche al periodo di crisi migratoria verificatosi sull'arcipelago tra ottobre e novembre 2020, quando in due mesi sbarcarono oltre 13.000 persone. A differenza di allora, tuttavia, il sistema di accoglienza in questi ultimi giorni sta reggendo meglio rispetto a quel periodo, quando le poche strutture disponibili al momento degli sbarchi e le misure imposte dalla fase acuta della pandemia di Covid avevano contribuito a complicare la gestione della situazione.



In ogni caso, gli arrivi di questo periodo sono ai massimi da quando, 17 anni fa, alle Canarie arrivarono 31.678 persone in 12 mesi, in quello che viene ricordata dai media come la "crisi dei 'cayucos'" (il tipo di barche comuni in Africa occidentale utilizzate per la traversata verso il territorio spagnolo).



Proprio i 'cayucos' sono le imbarcazioni che con più frequenza stanno raggiungendo l'arcipelago in questi giorni, in particolare l'isola de El Hierro, messa alla prova per le limitate capacità del suo sistema di accoglienza. Proprio da lì, ieri, il governatore delle Canarie, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), si è rivolto a Madrid chiedendo più supporto nella gestione della situazione attuale. "Non so cosa deve ancora succedere affinché il governo centrale ci ascolti", ha detto a cronisti, "El Hierro non ce la fa più ed è al collasso". Sempre ieri, il ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska (Partito Socialista) aveva invece dichiarato che la Spagna ha "mezzi personali e materiali per gestire questa situazione".