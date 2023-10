(ANSAmed) - TEL AVIV, 09 OTT - L'esercito israeliano ha fatto sapere che alcuni sospetti miliziani si sono infiltrati dal Libano in territorio israeliano. "I soldati - ha detto il portavoce - si sono dispiegati nella zona". Ai residenti di numerose località è stato detto di chiudersi in casa. Secondo alcuni report, "almeno 4 terroristi sono coinvolti in sparatorie" con i soldati israeliani.



Intanto la tv al Arabiya ha riferito del lancio di razzi dal Libano su Israele: "Dodici razzi sono stati sparati dal sud del Libano verso Israele", ha annunciato la tv panarabo-saudita con una scritta in sovrimpressione urgente e citando il proprio corrispondente nel sud del Libano. La tv al Manar degli Hezbollah libanesi ha smentito la notizia. (ANSAmed).





