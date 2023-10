(ANSAmed) - BEIRUT, 06 OTT - E' di almeno 12 uccisi e 30 feriti il bilancio di raid aerei russi e governativi siriani nel nord ovest della Siria in aree fuori dal controllo di Damasco e in mano a milizie cooptate dalla Turchia. Lo riferiscono media locali concordanti, secondo cui i bombardamenti aerei nelle zone a nord-ovest di Hama, a sud e a ovest di Idlib si sono intensificati a partire da ieri sera e stamani come possibile segnale di rappresaglia di Mosca e Damasco per l'attacco aereo di ieri contro l'Accademia militare di Homs nel quale sono state uccise, secondo bilanci non verificabili sul terreno, 110 persone. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed