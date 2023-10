Siria: media, la Turchia intensifica i raid aerei nel nord-est

(ANSAmed) - BEIRUT, 06 OTT - L'aviazione turca ha intensificato nelle ultime ore raid aerei nel nord-est della Siria, in aree controllate da una coalizione di forze curde guidata dal Partito dei lavoratori curdi (Pkk) considerato responsabile secondo il governo turco dell'attentato di Ankara dei giorni scorsi. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i jet turchi hanno preso di mira ripetutamente da ieri sera e stamani diverse infrastrutture civili del nord-est siriano, come centrali elettriche e idriche, stazioni di distribuzione dei servizi essenziali.



Nell'area sono dispiegati da anni militari degli eserciti turco, statunitense, russo oltre a soldati governativi, miliziani curdi, jihadisti sciiti Hezbollah filo-iraniani, combattenti arabo siriani filo-turchi.



Nelle ultime ore inoltre due soldati turchi sono rimasti uccisi durante un bombardamento di artiglieria contro una base militare turca a nord di Aleppo. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco, avvenuto ieri sera contro la base turca nella località di Dabeq, è stato attribuito alle forze governative siriane. (ANSAmed).





