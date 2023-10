Siria: attacco Homs, Damasco bombarda postazioni miliziani

ROMA - Unità di artiglieria delle forze armate siriane hanno condotto attacchi di mortaio contro le basi dei gruppi militanti accusati da Damasco dell'attacco di ieri contro un'accademia militare nella città di Homs. Lo riportano i media locali. Il canale tv Al Mayadeen afferma che i bombardamenti hanno preso di mira i distretti di Sermin, Ariha e Binnish controllati dal gruppo terroristico Jabhat al-Nusra, nonché le postazioni dei jihadisti del Partito islamico del Turkestan. Secondo l'emittente, tutti gli obiettivi sono stati completamente distrutti.



Intanto si sono svolti stamani a Homs, nella Siria centrale, i funerali di decine di militari governativi, tra cui molti ufficiali, uccisi nell'ancora oscuro attacco aereo compiuto da non meglio identificati "terroristi" contro l'Accademia militare della città subito dopo la cerimonia di conclusione dell'addestramento di cadetti. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani il bilancio è di almeno 110 morti e 400 feriti ma non è possibile verificare queste cifre sul terreno e in maniera indipendente. Media siriani governativi e l'Osservatorio nazionale per i diritti umani hanno mostrato immagini del corteo funebre affiancato da militari in alta uniforme. Decine di ambulanze si sono radunate nel cortile dell'ospedale militare di Homs e hanno scaricato le bare delle vittime.



Il governo siriano finora ha mantenuto stretto riserbo sia sull'identità delle persone uccise sia sul numero delle vittime complessive. Nessuna entità ha finora rivendicato l'attacco. L'area di Homs è una delle più sorvegliate dalla contraerea, dai radar e dalle truppe governative, da quelle russe e iraniane. In assenza di informazioni chiare e in un contesto poco trasparente, si fa strada l'ipotesi, condivisa da diversi analisti siriani, che l'attacco sia stato compiuto da fazioni dello stesso apparato militare siriano con l'obiettivo di eliminare una serie di alti ufficiali di Damasco nell'ambito di una purga interna.