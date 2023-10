Oltre 800 migranti giunti alle isole Canarie in un giorno

MADRID - Oltre 800 migranti sono giunti oggi con diversi sbarchi alle Canarie. Lo riferisce l'agenzia di stampa Efe, citando il servizio iberico di soccorso marittimo.



Nello specifico, 441 persone sono arrivate su diverse imbarcazioni a El Hierro, una piccola isola che da giorni sperimenta un flusso migratorio in entrata pressoché costante.



Altri sbarchi sono avvenute a Tenerife, coinvolgendo sinora 287 persone. A Gran Canaria sono invece arrivate in giornata 103 persone, mentre è ancora in corso un'operazione di soccorso a una barca su cui potrebbero esserci circa 50 persone.