(ANSAmed) - TUNISI, 06 OTT - La Guardia costiera della Tunisia ha bloccato 20 tentativi di migrazione illegale soccorrendo 223 persone a bordo di varie imbarcazioni in difficoltà. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi in una nota precisando che 7 partenze sono state sventate al largo di Sfax, con il salvataggio di 150 migranti, di cui 121 di vari Paesi dell'Africa subsahariana e 29 tunisini, mentre 13 partenze sono state bloccate al largo di Nabeul, con il soccorso di 73 cittadini tunisini.



Durante le operazioni di polizia sono state arrestate 22 persone coinvolte a vario titolo nell'organizzazione di traversate clandestine, sequestrate 6 barche in ferro, 4 gommoni e 10 motori marini, 6 autoveicoli e una somma in contanti di 26mila dinari tunisini e un'altra di 1750 euro. (ANSAmed).





