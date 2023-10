ROMA - La speranza di potere finalmente celebrare il processo ai quattro 007 egiziani dopo la decisione della Consulta, che "dà dignità a Giulio". C'è ottimismo ma anche realismo, per "un processo che dovrà essere portato avanti", nelle parole dei genitori del ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo tra il gennaio e il febbraio del 2016. Paola e Claudio Regeni, nel corso di una conferenza stampa nella sede dell'Ordine dei Giornalisti a Roma, sono tornati su quanto disposto dalla Corte Costituzionale il 27 settembre scorso che, di fatto, fa uscire dalle secche in cui era finito il procedimento alla luce della mancata notifica degli atti agli imputati.



"Più volte ci hanno detto 'fermatevi' ma la decisione della Consulta dà dignità a Giulio - affermano i genitori -. Abbiamo visto finalmente la bilancia che si è quasi equilibrata anche se ora ci sarà il processo: siamo ad un punto importante e speriamo si possa celebrare il procedimento ed arrivare a una giusta sentenza".



L'attesa è ora per il deposito delle motivazioni. Dopo questo passaggio il gup Roberto Ranazzi, che aveva sollevato la questione di costituzionalità del comma 3 dell'articolo 420 bis, recependo una richiesta del procuratore di Roma Francesco Lo Voi e dell'aggiunto Sergio Colaiocco, dovrà fissare una nuova udienza preliminare e procedere, eventualmente e se non ci saranno altri intoppi, al rinvio a giudizio dei quattro alti funzionari della National Security Agency egiziana. Il processo potrebbe quindi finire all'attenzione dei giudici della Corte d'Assise nei primi mesi del prossimo anno.



"Vogliamo esprimere la nostra soddisfazione per questo passo importante con la decisione della Consulta - hanno aggiunto i familiari della vittima -. Ringraziamo la Procura per il lavoro svolto e chiediamo a tutti coerenza, anche al mondo dell'università e della cultura anche in vista dell'incontro previsto per l'11 ottobre al Cairo tra la premier Meloni e Al Sisi". Per il legale Alessandra Ballerini il vertice in programma tra pochi giorni potrebbe essere una nuova occasione per chiedere alle autorità del Cairo di consegnare i quattro. "Va tenuta alta l'attenzione - ha spiegato la penalista -. Siamo alla vigilia di un altro incontro tra i nostri rappresentanti istituzionali e Al Sisi: o ci consegnano i quattro 007 o c'è poco da dire. Su Giulio è stato fatto tutto il male del mondo".



Alla conferenza stampa era presente anche la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Abbiamo sempre chiesto a questo Governo e continueremo a ribadire che deve fare ogni sforzo per ottenere gli indirizzi e la comparizione di questi quattro imputati - ha ribadito -. Non è possibile che l'Egitto continui a coprirli. Siamo qui come dal primo giorno, siamo a dare supporto alla famiglia di Regeni e continuiamo a chiedere verità e giustizia. Abbiamo sempre detto che il processo si deve fare e finalmente si farà e noi continueremo a stare accanto a loro. È importante per Giulio ma anche per tutti coloro che in Egitto subiscono torture e sparizioni forzate".