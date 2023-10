Siria: attacco contro Accademia militare di Homs, decine di morti

BEIRUT - Decine tra civili e militari sono stati uccisi oggi nella Siria centrale, nell'Accademia militare di Homs, in un non meglio precisato attacco militare. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i morti potrebbero essere "60" e più di 100 i feriti.



Un non meglio identificato drone ha bombardato l'accademia militare di Homs, ha confermato il ministero della Difesa di Damasco in un comunicato citato dall'agenzia governativa Sana, secondo cui l'attacco è avvenuto poco dopo la fine di una cerimonia per la conclusione del corso di ufficiali. Nel comunicato si fa riferimento alla presenza di vittime ma non si precisa il numero di morti e feriti. Altre fonti parlano della presenza, nel perimetro dell'accademia militare di Homs, al momento dell'attacco, del ministro della Difesa siriano Ali Mahmud Abbas ma questa circostanza non è confermata da fonti ufficiali.