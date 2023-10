Algeria: attivato piano di vigilanza contro le cimici dei letti

ALGERI - Le autorità algerine hanno annunciato l'attivazione di un piano di vigilanza sanitaria ai valichi di frontiera per prevenire la diffusione delle cimici dei letti, che negli ultimi giorni hanno invaso alcune città francesi. Lo ha dichiarato il ministero della Salute in una nota pubblicata oggi su Facebook. Il ministero informa di aver iniziato ad applicare le norme sanitarie internazionali e i compiti dei centri di sorveglianza sanitaria di frontiera, in previsione della diffusione di eventuali sviluppi epidemiologici o altri fenomeni causati da insetti dannosi come le cimici dei letti. Le misure adottate comprendono "la sorveglianza sanitaria di aerei, navi e mezzi di trasporto terrestre e la loro disinfezione in caso di minaccia identificata dai dipendenti dei centri di controllo sanitario di frontiera". Il dicastero ha sottolineato la "necessità di una rigorosa applicazione" dei contenuti della nota diffusa a tutti i valichi di frontiera.



Negli ultimi giorni le cimici dei letti hanno invaso alcune città francesi, suscitando la preoccupazione delle autorità algerine per la possibilità di una loro trasmissione in Algeria, data l'intensa mobilità tra i due paesi. La compagnia aerea di bandiera algerina Air Algérie opera più di 200 voli settimanali verso gli aeroporti francesi, oltre a numerose traversate per la società di trasporto marittimo dei passeggeri Algérie Ferries.