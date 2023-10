Tunisia: in arresto la pasionaria Abir Moussi, rivale di Saied

(ANSAmed) - TUNISI, 04 OTT - La presidente del Partito Destouriano libero (Pdl) Abir Moussi, rivale dichiarata del presidente Kais Saied, si trova in stato di arresto presso il carcere femminile di Bouchoucha a Tunisi, su decisione della procura. Lo ha annunciato ieri sera il suo avvocato Nafi Al Araibi alla radio locale Diwan Fm, precisando che alla difesa non è stato consentito di fare visita all'assistita. In precedenza il responsabile delle comunicazioni del partito aveva precisato che Moussi, "era stata arrestata mentre si trovava davanti all'ufficio protocollo del Palazzo di Cartagine", dove si era recata nel pomeriggio per depositare un'istanza nell'ambito del suo ricorso contro i decreti emanati dalla presidenza della Repubblica in materia di convocazione degli elettori alle elezioni locali e alla divisione dei distretti. Da lì poi è stata trasferita al posto di polizia della Goulette dove i simpatizzanti del partito hanno organizzato un sit-in e poi ancora al carcere di Bouchoucha. Secondo quanto indicato dal partito, a Moussi sarebbe stato impedito di depositare il ricorso e al rifiuto dell'ufficiale di accettare l'atto sarebbe nata una accesa discussione.



In un video postato sulla pagina Facebook del Pdl, Moussi sostiene che l'ufficio presidenziale si è rifiutato di accogliere il suo ricorso e di darle una ricevuta. Secondo alcune fonti locali Moussi, che oggi dovrebbe comparire davanti al giudice, potrebbe essere accusata di oltraggio a pubblico ufficiale e di aver causato problemi di ordine pubblico. Abir Moussi, detta anche la "pasionaria" è nota per essere protagonista di singolari manifestazioni. I sondaggi dello scorso anno la davano comunque seconda, anche se con molto distacco rispetto a Saied, in eventuali elezioni presidenziali.



(ANSAmed).





