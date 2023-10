Migranti: Grecia, ancora molti i minori non accompagnati

ATENE - Il numero di minori rifugiati e migranti non accompagnati in Grecia rimane ancora a livelli pericolosamente alti, con 1.731 bambini migranti registrati in totale, distribuiti in vari centri di accoglienza in tutto il Paese.



Anche se negli ultimi tempi il quadro è leggermente migliorato rispetto ai nove mesi precedenti, quando gli arrivi hanno superato le capacità di accoglienza, gli ultimi dati pubblicati oggi dal Ministero della Migrazione indicano che la situazione dei minori non accompagnati è ancora estremamente difficile.



Nel complesso, la Grecia ha una capacità totale di 2.083 posti nei centri di accoglienza a lungo termine (rifugi, appartamenti) e altri 198 posti disponibili nelle strutture di accoglienza di emergenza, quindi la cifra di 1.731 rappresenta una gradita riduzione, anche se le autorità dovranno monitorare l'evolversi della situazione considerato il recente aumento degli arrivi di richiedenti asilo attraverso le frontiere sia terrestri che marittime.



Del totale, l'83% sono ragazzi e il 17% ragazze, mentre il 10% hanno meno di 14 anni. Alloggiano in varie tipologie di strutture ricettive del Paese, dai centri di accoglienza a appartamenti semi indipendenti, a strutture ricettive di emergenza e ai centri di identificazione e accoglienza.



In sviluppi correlati, un gruppo di circa 90 migranti a bordo di un peschereccio è stato salvato martedì da una petroliera di passaggio appena a ovest di Capo Tenaro nel Peloponneso, mentre continua l'aumento segnalato da un pò di tempo del numero di migranti privi di documenti che tentano di entrare in Europa attraverso la Grecia e l'Italia. In un'operazione coordinata dalla guardia costiera greca, i migranti salvati sono stati trasportati nella città portuale di Kalamata.



Nel frattempo, sempre martedì, un secondo gruppo di 82 migranti è stato scoperto sulle coste di Agios Nikolaos, sull'isola di Symi, nell'Egeo sudorientale. Questo gruppo era composto da 42 uomini, 15 donne, 13 ragazzi e 12 ragazze.



Hanno affermato di essere partiti lunedì dalle coste turche, utilizzando due gommoni a motore, e successivamente approdati sulla spiaggia di Agios Nikolaos. Le autorità greche hanno avviato un'indagine sull'incidente.



Nonostante la riduzione del numero totale di richiedenti asilo residenti in Grecia, il numero di arrivi di migranti è aumentato drammaticamente negli ultimi due mesi per la prima volta in tre anni, con numeri più che raddoppiati nell'arco di otto mesi complessivi.



Secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi dal governo, i flussi migratori sono aumentati del 235% ad agosto rispetto allo stesso mese del 2022, e il loro numero ha raggiunto 7.197 persone in sole tre settimane, da inizio settembre a giovedì 21 settembre.



L'impennata degli arrivi, soprattutto negli ultimi due mesi, sta mettendo sotto pressione le strutture di accoglienza e di ospitalità, soprattutto nelle isole dell'Egeo. A Lesbo, Samos, Chios, Kos e Leros si contano attualmente 12.402 persone.