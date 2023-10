Ambasciata Italia in Israele attiva nuovi canali prenotazione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 04 OTT - L'ambasciata italiana in Israele ha annunciato "l'attivazione di canali preferenziali per la prenotazione di un appuntamento per il rinnovo del passaporto a favore di alcune specifiche categorie di cittadini".



L'iniziativa si inquadra - è stato spiegato "nell'ambito degli sforzi intrapresi per facilitare l'accesso ai servizi consolari a favore di tutti i connazionali" residenti in Israele. La nuova organizzazione prevede una "Linea 'Mishpahà' (appuntamenti riservati il giovedì mattina) attiva per 1. donne in stato di gravidanza; 2. mamme o papà con figli di età inferiore ai due anni, che potranno richiedere il passaporto per sé e/o per i propri figli". C'è poi la " Linea 'Diversamente abili' (appuntamenti riservati il venerdì mattina) attiva per i connazionali diversamente abili". Quindi, la "Linea 'Sabim ve Savtot' (appuntamenti riservati il giovedì mattina), attiva per i connazionali di età superiore ai 75 anni compiuti. Infine la "Linea 'Tsavà' (appuntamenti riservati il venerdì mattina), Attiva per i connazionali che stanno svolgendo il servizio militare".



Al momento della prenotazione - ha ricordato l'ambasciata - "dovrà essere provato l'effettivo servizio tramite carta di identità o lettera del comando di appartenenza.



Si tratta di una prima fase di sperimentazione in esito alla quale si auspica di poter estendere ulteriormente il numero di slot disponibili laddove si riscontrasse una domanda superiore rispetto alle iniziali disponibilità di appuntamento".



(ANSAmed).





