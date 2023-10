Terremoto Marocco, da Politecnico di Rabat aule prefabbricate

ROMA - Il Politecnico di Rabat 'M6' lancia l'iniziativa ReBuild, per ricostruire le aule scolastiche danneggiate dal terremoto che l'8 ottobre ha scosso il Marocco.



In collaborazione con le amministrazioni locali e nazionali, ha preparato edifici modulari prefabbricati di 54 metri quadrati, uffici di 9 e alloggi di 12. Si tratta di una soluzione ponte, in attesa della ricostruzione vera e propria, per garantire la continuità scolastica, innanzitutto, e per compensare le conseguenze dei ritardi dei cantieri o nei casi di congestione delle classi.



Gli edifici saranno dislocati nelle province di Chichaoua, Al Haouz e Taroudant. È prevista una dotazione iniziale per un progetto pilota di 500 classi, con un tempo di completamento stimato di 2 mesi. I prototipi sono già installati, in particolare ad Asni, vicino all'epicentro del sisma, e potranno accogliere gli studenti a partire dalla prossima settimana.